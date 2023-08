“Poderia ter sido muito pior”, diz Henrique Maciel sobre motim no presídio Antônio Amaro

Na segunda parte do Bar do Vaz Especial de Expoacre desta quarta-feira, 2, o convidado foi o delegado Henrique Maciel, diretor-geral da Polícia Civil do Acre. Maciel falou sobre os serviços que o órgão está disponibilizando na feira, como a emissão das novas carteiras de identidade, mas o assunto principal terminou sendo a recente crise de segurança pública que o Acre enfrentou na semana passada com os fatos ocorridos no presídio Antônio Amaro.

Henrique afirmou que o evento que terminou com cinco detentos mortos poderia ter sido muito pior, não tivesse ocorrido a contenção que obteve sucesso em 24 horas. “Poderia ter acontecido uma tragédia, apesar de que houve cinco homicídios, mas poderia ter sido muito pior. Com relação à parte da Polícia Civil, nós temos um inquérito que está tratando sobre os homicídios que houve lá dentro e outro sobre os crimes contra a administração”, disse.

Ele também falou sobre o prazo legal para a conclusão dos inquéritos, que é de 30 dias, mas que pode ser prorrogado. “Esse é o nosso desafio. Temos policiais competentes, delegados competentes, que nós colocamos os melhores para atuar especificamente nesse caso de tentativa de fuga com assassinatos dentro do nosso presídio”, disse.

Perguntado pelo jornalista Marcos Venicios se acredita que houve facilitação de agentes públicos para uma facção criminosa tomar o controle do presídio, ele disse que não quer adiantar nada, preferindo esperar as investigações, mas considerou a existência de indícios de que “pode ter acontecido”. Contudo, reforçou que, por ser a Polícia Civil a responsável pelas investigações, optou por esperar a elucidação dos fatos.

Por fim, Henrique Maciel falou a respeito da estrutura da Polícia Civil para a elucidação de crimes, dizendo que a instituição deu um grande passo durante o atual governo. “Nós temos, hoje, delegados em 18 municípios. Sobre a elucidação de crimes, especialmente contra a vida, ele afirmou que o Acre está à frente de outros estados. Por exemplo, os feminicídios do ano passado, que foram 11, todos foram esclarecidos”, destacou.

