Polícia Militar apreende armas de fogo e prende possíveis autores de homicídio

Uma equipe de Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM), do 2° Batalhão e do Grupo Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), apreenderam nesta terça-feira, 15, armas utilizadas em ataque no Taquari. Nas ações, que ocorreram em bairros distintos de Rio Branco, foram presas cinco pessoas.

Na primeira ocorrência os militares do RPM apreenderam uma arma de fogo de grosso calibre, 762, com 1 carregador e 3 munições intactas ainda no Bairro Taquari, na Rua São Joaquim. A outra ocorrência se deu na Sobral, após abordagem do GIRO a um veículo que dava suporte a ação criminosa, onde cinco foram presos.

No interior do veículo foi encontrada uma pistola 9 milímetros, além de aparelhos celulares que foram destruídos pelos abordados. Os presos foram encaminhados a Delegacia de Flagrantes (Defla).

Por Assessoria de Comunicação da PMAC