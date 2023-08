PIS: veja como sacar dinheiro ‘esquecido’; prazo termina hoje

Mais de 10 milhões de trabalhadores com carteira assinada de 1971 a 1988 ainda podem sacar o dinheiro considerado “esquecido” nas cotas do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). O prazo para o saque do dinheiro termina neste sábado (5).