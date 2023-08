Piqué e namorada se mudam para mansão que jogador viveu com a cantora Shakira

O jogador Gerard Piqué está de mudança com a namorada, Clara Chía, segundo o programa espanhol, “El Programa De Ana Rosa”. O casal teria saído do apartamento do jogador no centro de Barcelona, e se mudado para uma antiga mansão de Piqué, onde ele morou com Shakira no começo do relacionamento dos dois.

De acordo com programa, foi nessa mansão que Shakira passou sua primeira gravidez, de Milan, de 10 anos. A residência fica em Cambrils, na Espanha, e é um lugar muito seguro e reservado, diz o site.

Ainda segundo Pepe, a mansão deve ter ficado alugada quando Shakira e Piqué se mudaram para um lugar maior, anos atrás. Agora, ele volta ao local com sua nova namorada.

Vale lembrar que a cantora colombiana foi casada com o jogador durante 11 anos e, juntos, são pais de Milan (10), e Sasha (8). O divórcio aconteceu em junho de 2022, após as supostas traições por parte do jogador.