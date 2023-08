PF cumpre busca e apreensão contra mais um suspeito de propagar ataques a Lula

A Polícia Federal (PF) cumpre mandado de busca e apreensão em Belém, no Pará, nesta sexta-feira (4), contra um suspeito de propagar ataques violentos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com a PF, a ação visa coletar mais elementos de convicção acerca do cometimento e crimes e evitar a possibilidade de atentado ao presidente, uma vez que o suspeito atua profissionalmente como vigilante e possui porte de arma de fogo.

Na noite de quinta-feira (3), outro homem que ameaçou dar um tiro em Lula foi detido pela PF em Santarém, também no Pará.

De acordo com a investigação, as ameaças foram feitas na quarta-feira (2) em uma distribuidora de bebidas. O nome do investigado não foi divulgado pela polícia.

“O homem teria dito que daria um tiro na barriga do presidente e perguntado aos presentes se sabiam onde ele se hospedaria quando fosse ao município”, informou nota da PF. Lula estará no Pará nos próximos dias.

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou nas redes sociais que “isso não é liberdade de expressão”, e que a Polícia Federal seguirá aplicando a lei contra criminosos. “Renovo os apelos para que as pessoas protestem pacificamente e esperem a eleição de 2026”, continuou.

Mesmo após o fracasso dos atos golpistas de 8 de janeiro, ainda existem pessoas que ameaçam MATAR ou AGREDIR FISICAMENTE autoridades dos Poderes da República. Isso não é “liberdade de expressão” e a Polícia Federal seguirá aplicando a lei contra criminosos. Renovo os apelos para…

— Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) August 3, 2023



Um inquérito foi instaurado após uma das testemunhas realizar uma denúncia logo após o ocorrido. Ao ser encontrado pelos policiais, o suspeito disse que teria participado dos atos de 8 de janeiro, em Brasília, e que teria invadido o salão verde da Câmara dos Deputados.

“Segundo o próprio homem, ele teria participado das manifestações em frente ao 8º Batalhão de Engenharia de Construção, situado na cidade de Santarém, durante 60 dias ininterruptos e que, inclusive, financiou a manifestação com R$ 1 mil todos os dias”, completou a corporação.

O suspeito pode responder pelos crimes de ameaça e incitação, ou preparo de atentado contra pessoa por motivos políticos.