Perto do prêmio, quatro peões seguem na liderança para a fase final do Rodeio

“Pula pra cá, pula pra lá”. O rodeio é um espetáculo cultural que exibe uma prova de resistência, ou seja, permanecer até oito segundos em cima do touro. Na segunda noite da competição, realizada nesta sexta-feira, 4, 25 competidores se apresentaram e animaram o sétimo dia da Expoacre.

Nessa segunda noite, os resultados do 2º round mostram Odilon Lustosa, de Capixaba, com 86 pontos; João Peres Souza, de Vila California (RO), com 85,75; Francisco Paulino, de Feijó, com 84,75; e Raul da Silva, de Feijó, também com 84,75, empatados para o possível 3º lugar.

Na parcial dos resultados do segundo dia de rodeio, Francisco Paulino, de Feijó, obteve 167,25 pontos; João Peres Souza, de Vila California (RO), alcançou 164 pontos; João Paulo de Oliveira, de Xapuri, somou 162,75 pontos; e em 4º lugar, Antônio Sá, de Senador Guiomard, totalizou 156,50 pontos.

Durante a competição, os peões se apresentam buscando a classificação na semifinal, que terá dez participantes, e na final, com cinco competidores, programada para domingo, dia 6.

Além dos prêmios já garantidos pela organização da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), o campeão receberá uma motocicleta Honda 160.

“Esta festa é de vocês. Que tenhamos mais uma noite de rodeio repleta de paz e alegria. Agradeço a toda a organização, e nosso governador enviou um abraço e desejou um rodeio abençoado”, declarou o secretário de Governo e coordenador-geral da Expoacre 2023, Alysson Bestene.

Expectadores

Acompanhando as apresentações, André Andrade destacou: “O rodeio é uma atração bela, e o ambiente está muito agradável e familiar. Era isso que esperávamos, que cada ano fosse melhor.”