Performance do Grupo de Teatro do Sesc oferece abraço grátis na Expoacre

O Grupo de Teatro do Sesc levou à Expoacre deste ano uma iniciativa muito interessante e calorosa: abraço grátis, entre outras coisas também pelas quais não se precisa pagar, como um sorriso.

O repórter Leônidas Badaró conversou com a Laura, uma das integrantes do grupo, que falou a respeito da importância de gestos que verdadeiramente não tem preço.

“Nós estamos divulgando os nossos cursos de teatro para crianças, adolescentes, adultos e melhor idade, lá no Sesc Centro, e a gente está com essa performance, que a gente faz com os alunos do teatro adulto, que traz essa coisa de se aproximar das pessoas”, disse ela.

Além dos abraços e sorrisos gratuitos, também é possível fazer desabafos na performance do grupo, que também conta com a participação de outros participantes, como o Francisco.