Peão de Feijó se consagra campeão do Rodeio e fatura carro zero km de Gladson

Após três dias de competição, o grande campeão do Rodeio da Expoacre 2023, foi Francisco Paulino, de Feijó, com 341,50 pontos e faturou do governador Gladson Cameli, um carro Onix 0 km da marca Chevrolet.

Na última posição, Francisco Assis de Extrema ganhou R$ 3 mil. Em quarto lugar ficou José dos Santos de Brasiléia com 294 pontos que ganhou R$ 4 mil. Em terceiro ficou José Araújo com 311 pontos e faturou R$ 6 mil. Já João Peres Souza, de Vila Califórnia (RO) ficou em 2° com mais de 326 pontos e levou a motocicleta Honda 160.

Bem-humorado, Gladson garantiu que o veículo será entregue ao vendedor do rodeio durante a semana.

FOTOS DE JARDY LOPES: