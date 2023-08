Payet chega ao Rio e é recebido por milhares de torcedores do Vasco; veja imagens

O francês Dimitri Payet desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada nesta quarta-feira (16) e já experimentou o carinho da torcida do Vasco. Milhares de torcedores marcaram presença no Aeroporto do Galeão e fizeram grande festa para o novo reforço do clube.

Vindo de Portugal, o atleta desembarcou no Brasil por volta das 5h20. No primeiro contato com a torcida, às 6h, ele já vestia a camisa do Cruz-Maltino.

O salário do novo reforço ultrapassa a casa de R$ 1,5 milhão e será o maior da história do Vasco. O jogador recusou duas propostas do futebol francês, por ter prometido ao Olympique de Marselha, seu último clube, que não jogaria em outro time da França.

Payet, de 36 anos, estava sem contrato após o encerramento da temporada 2022/2023. Ele estreou como profissional no Nantes, da França, em 2005.

O meio-campista também defendeu Saint-Étienne, Lille e West Ham, além de atuar pela Seleção Francesa de 2010 a 2018 — ele ficou fora da Copa do Mundo de 2018, vencida pela França, por conta de uma lesão.