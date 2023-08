Paul McCartney anuncia cinco shows no Brasil entre novembro e dezembro; veja

O ex-Beatle Paul McCartney anunciou que fará cinco shows no Brasil entre novembro e dezembro deste ano. Os ingressos vão à venda a partir desta terça-feira (8).

“Tenho boas notícias. Estamos voltando ao Brasil em novembro para tocar para vocês. Temos ótimas lembranças de todas as nossas visitas ao país. Eu amo ir ao Brasil porque vocês gostam de rock, de cantar e festejar ao mesmo tempo. Estamos muito animados. Vamos nos divertir. Vamos arrasar. Vamos passear. E Brasil, vamos nos divertir muito!”, disse o artista, em comunicado divulgado à imprensa.

As apresentações vão acontecer em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. Veja as datas abaixo.

A turnê Got Back começou em abril do ano passado, nos Estados Unidos, e fez um marcante show encerrando um dos dias do festival Glastonbury, na Inglaterra.

Turnê de Paul McCartney no Brasil

Brasília, Arena BRB Mané Garrincha: 30 de novembro

Belo Horizonte, Arena MRV: 3 de dezembro

São Paulo, Allianz Parque: 9 de dezembro

Curitiba, Estádio Couto Pereira: 13 de dezembro

Rio de Janeiro, Maracanã: 16 de dezembro