Palmeiras elimina o Atlético-MG com empate e vai às quartas

De cabeça fria, quase gelada, o Palmeiras segurou um empate por 0 a 0 com o Atlético-MG, nesta quarta-feira, no Allianz Parque, e garantiu classificação às quartas de final da Conmebol Libertadores – já tinha vencido o jogo de ida por 1 a 0, em Belo Horizonte. Num jogo com alta carga de tensão, o Verdão de Abel Ferreira teve o controle na maior parte do tempo, mas não conseguiu decidir a vaga com maior tranquilidade. O Galo, por sua vez, criou pouco, teve dificuldades para vencer a defesa rival, mas ainda assim teve a melhor chance do jogo nos pés de Paulinho, que driblou Weverton e mandou para fora – o time mineiro também reclamou de um possível pênalti após bola na mão de Gabriel Menino. O Palmeiras, porém, levou a melhor: garantiu mais um avanço em mata-mata e vai pegar o Deportivo Pereira, da Colômbia, na próxima fase.

Como fica?

Classificado, o Palmeiras enfrenta nas quartas de final Deportivo Pereira, da Colômbia, que eliminou o Independiente Del Valle após empate por 1 a 1 nesta quarta-feira, no Equador – os colombianos tinham vencido a ida por 1 a 0. Os jogos das quartas estão marcados para as semanas de 23 e 30 de agosto.









Por ge