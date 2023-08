Os Cobras Dance e outros artistas regionais cantam nesta quinta-feira na Expoacre

O ‘Palco Culturarte’ da Expoacre tem uma programação especial na noite desta quinta-feira, 03. Próximo ao Parque de Diversão, o local tem recebido diversos artistas acreanos durante a maior feira do Estado.

Às 20h, a cantora Abigail Sunamita anima a galera com os clássicos da MPB, e às 22h, é a vez de Duda Modesto, que já se apresentou em vários festivais no Acre e em Rondônia, além de ter lançado seu novo trabalho recentemente.

Os reis do rap local, Os Cobras Dance, que possuem mais de 23 anos de história, sobem ao palco às 00h, trazendo os sucessos “Te Cuida Valentão”, “O Grito da Galera” e muitos outros.

“A Expoacre é uma das festas mais esperadas do ano e todo artista sonha em participar. Ficamos honrados com o convite e vamos fazer um maravilhoso show como de costume”, disse o vocalista dos Cobras Dance, Samyron Andrade.

Já Abigail, destacou que está muito feliz em dividir o espaço com os parceiros. “Estou muito feliz em poder participar deste momento. Espero que o público goste muito. Vou agitar o palco com as músicas de Tim Maia, Vanessa da Mata e Sandra de Sá”.