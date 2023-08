Operário de 46 anos tem cabeça esmagada por rolo compressor

Um Operário de 46 anos, identificado pelo nome de Duda Mel, morreu na tarde deste sábado, 19, quando um rolo compressor passou sobre a cabeça dele em um acidente de trabalho ocorrido na altura do km 46 da BR-364, entre Rio Branco e Sena Madureira.

Segundo informações, um grupo de operários da empresa Castilho que presta serviço ao DNIT estaria trabalhando na recuperação da BR, quando Duda e outros trabalhadores realizavam o serviço de espalhar asfalto para um rolo compressor compactar.

O Serviço de espalhar o asfalto é feito com rastelo e enxadas em seguida o rolo passar por cima.

Neste momento um rolo compressor que estava ligado em uma ladeira perdeu o freio e começou a descer de forma descontrolada.

De acordo com informações Duda conseguiu salvar um amigo empurrando para o lado, mas quando tentou sair do caminho do rolo, teria tropeçado no rastelo e ao cair o rolo passou sobre a cabeça dele.