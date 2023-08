Operação “Corisco” da Polícia Civil prende pessoas ligadas ao crime de roubo e apreende arsenal de armas

Em mais uma ação contra organizações criminosas, a Polícia Civil do Acre (PCAC) deflagrou na manhã desta sexta-feira, 25, em Plácido de Castro a Operação “Corisco”, com objetivo de desarticular um grupo criminoso que age na região do baixo Acre, principalmente no município de Plácido de Castro, praticando roubos.

A operação, que contou com 18 policiais civis, cumpriu seis mandados judiciais, dentre os quais, prisão e busca domiciliar. Duas pessoas foram presas e foram apreendidos 04 armas de fogo, munições, monóculo de visão noturna, rádios de comunicação e seis celulares.

O nome da operação faz alusão a um dos principais homens responsáveis por dar asilo aos integrantes do cangaço, que ocorreu no sertão nordestino no século XIX e XX. O próprio nome “CORISCO” tem o sentido figurado como aquele que oferece guarida a criminosos.

Segundo o delegado titular de Plácido de Castro, Leandro Lucas, os trabalhos de investigação terão seguimento na busca de prender novas pessoas ligadas ao grupo criminoso.

Por Ascom/PCAC