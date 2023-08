Obras da nova maternidade avançam com chegada da máquina de perfuração de solo

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), acompanha de perto a primeira etapa das obras de construção da nova maternidade de Rio Branco. Nesta quinta-feira, 31, os serviços avançaram com o início da perfuração de solo, a partir da chegada da máquina de hélice contínua, que opera por intermédio de uma estaca de concreto de grande cumprimento, visando executar a fundação de forma profunda no solo, sem a necessidade de descida de operários.

Esta máquina aumenta a produtividade dos serviços e alcança camadas de maior resistência. A execução de estaqueamento em hélice contínua funciona da seguinte forma: o trado helicoidal da máquina é introduzido no solo para que o concreto seja injetado neste espaço. Após a concretagem é instalada a armadura para o acabamento da estaca.

De acordo com o fiscal da obra, engenheiro Denis Amorim, os trabalhos ocorrem a todo vapor no local onde será erguida a estrutura da maternidade Marieta Messias Cameli, no Segundo Distrito da capital, na Via Chico Mendes, nas proximidades do estádio Arena da Floresta.

“Após promovermos as operações de terraplanagem, era necessária esta máquina para começarmos as escavações das estacas, visando as fundações da nova maternidade. Com isso, essa parte de perfuração ocorre com a menor emissão de ruídos e de vibrações evitando um barulho incômodo às comunidades próximas”, explicou Denis Amorim.

Ao final das cinco fases de obras, a estrutura da nova maternidade contará com 150 leitos de enfermaria clínica e obstétrica; 16 salas de pré-parto, parto e pós-parto (PPP); 7 salas de cirurgia e de parto cesariano; 10 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) adulto; 30 leitos de UTI neonatal; 30 leitos de unidade de cuidados intermediários (UCI); e 15 leitos de UCI canguru. A unidade ainda terá a Casa da Gestante, Bebê e Puérpera para atender gestantes de alto risco.