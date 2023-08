Obra de revitalização do Museu é entregue em Rio Branco

FOTO: JARDY LOPES/ac24horas

Na manhã desta quinta-feira, 17, ocorreu a entrega do Museu da Borracha Governador Geraldo Mesquita, em Rio Branco. Com a presença de diversas autoridades estaduais, a iniciativa busca valorizar a história acreana, proporcionando ao público experiências únicas durante as visitações, como explica o presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara.

“Alguns dias atrás entregamos o Museu dos Povos Acreanos e agora, estamos entregando a revitalização de um dos espaços mais antigos do Acre, que foi inaugurado em 1978. Aqui não temos uma estrutura física tão grande, mas no ponto de vista do significado, ele é imenso. Conta a história de vida dos nordestinos, dos seringueiros e tudo o que já vivemos e ainda iremos viver”, declarou.

Na ocasião, ele também destaca o que é possível encontrar no local. “Temos aqui um acervo com periódicos que superam os 31 mil exemplares. É um espaço que vai ser visitado pelos estudantes e a futura geração, que precisa conhecer a nossa história e ter mais orgulho ainda de serem acreanos”.

Para Alysson Bestene, secretário da Segov, que estava representando o governador Gladson Cameli, a realização mostra a seriedade do Estado com a cultura da região.

“É um trabalho de muitas mãos aqui. E é com esse espírito de unidade e união entre as equipes de governo que estamos priorizando a história do nosso Acre. Aqui vivi vários momentos da minha infância. E é uma emoção essa realização. Vamos trazer as pessoas aqui e logo estarei com meus filhos também, porque eles precisam conhecer a nossa história”, conta.

Já segundo o presidente da Assembleia Legislativa (ALEAC), deputado Luiz Gonzaga, o momento é importante e fundamental, pois permite que o município tenha mais uma opção cultural.

“É bonito ver o que o governador tem feito para a nossa população. E a revitalização desse museu é importante, porque dará a oportunidade para muitas pessoas saberem o verdadeiro percurso que tivemos no passado”, declara.

Também estiveram presentes durante o evento, o desembargador Pedro Hans, o presidente da Academia Acreana de Letras, Adalberto Queiroz, o Comandante da PM Luciano e o deputado Afonso Fernandes.