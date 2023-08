Novo Ensino Médio: propõe aumentar carga horária de disciplinas básicas obrigatórias

O sumário com os resultados da consulta pública e as propostas do MEC serão encaminhados para o setor educacional e órgãos normativos. Até 21 de agosto, essas entidades responderão o governo com apontamentos e considerações sobre os resultados obtidos.

As comissões de Educação da Câmara dos Deputados e do Senado também poderão contribuir com as propostas.

Depois disso, será elaborado um relatório final, que será enviado para a apreciação do Congresso Nacional.