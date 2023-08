No primeiro dia do Rodeio da Expoacre, 25 peões se classificam para a segunda fase

A noite desta quinta-feira, 3, encantou os olhos do público acreano, com as primeiras apresentações de Rodeio, e classificou 25 peões para a segunda fase da conhecida “festa do peão”, da Expoacre, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

Na competição, ter uma boa performance e durar mais de oito segundos em cima do animal são alguns requisitos para se classificar. Durante a competição, os peões se apresentaram e buscam se classificar na semifinal, com dez participantes, e na final, com cinco, até domingo, 6.

Na primeira noite, dos 37 participantes, 25 seguirão para a segunda fase, que será realizada nesta sexta-feira, 4, a partir das 21 horas. No resultado parcial, Josué Aráujo, de Brasileia, e Marcelo Adriano, de Rio Branco, estão na liderança com 85,75 pontos, seguidos de Osman de Oliveira, de Cruzeiro do Sul, com 85,50 pontos; Francisco de Assis Pinto, de Vila Extrema (RO), está com 85 pontos e João Paulo de Oliveira, de Xapuri, com 83,75.

Segundo o locutor da disputa, Carlinhos Rondônia, quem obtiver mais paradas em touros e as maiores notas será classificado para a prova final.

“O rodeio é dinamismo, profissionalismo, locução, comentários, isso é muito importante para nós, que somos profissionais do rodeio”, afirmou.

Além dos prêmios que já estão garantidos pela organização da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), mais R$ 40 mil em premiação, o campeão levará para casa uma motocicleta Honda 160.

O governador Gladson Cameli anunciou, durante a abertura, um prêmio-surpresa, que será divulgado apenas no domingo. “Fora a premiação que já foi anunciada, vou fazer a minha, aguardem, e que vença o melhor”, prometeu.

Para aprimorar a organização do rodeio, foram realizados contratos de boiadas, salva-vidas e profissionais da área. Todos os participantes da equipe promotora estão uniformizados e identificados, alguns cowboys vieram sozinhos do interior do estado e de Rondônia, outra parte veio em grupo ou em companhias.

O peão Jarlen Felipe, de Plácido de Castro, há dez anos na profissão, participou do maior rodeio do Norte, em Ariquemes (RO), e se apresenta este ano na Expoacre, em busca do título de Peão do Rodeio: “Sempre é uma expectativa grande a gente se apresentar na Expoacre”.

Nas arquibancadas, o público vibra pelos competidores, como o estudante de direito Gustavo Elias, que volta a assistir às apresentações depois da pandemia, acompanhado da irmã Eduarda e da namorada Maria Eduarda. “Festa linda, bem organizada; a segurança também está de parabéns, superou as expectativas”, aprovou.