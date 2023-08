No Acre já existem 70 startups e algumas já foram vendidas por mais de R$ 1 milhão

No Acre já existem 70 startups e o Estado vive uma efervescência nesta área. Este ano, duas delas, receberam investimentos de R$ 1 milhão cada. E uma startup, a Buscar Peças, criada no Acre, foram vendidas por milhões no mercado nacional.

As informações são do responsável pelas startups no Sebrae, Jorge Freitas, um dos entrevistados pelo jornalista Marcos Venicios na transmissão ao vivo do Ecos da Notícia e ac24horas na Expoacre.

“No Acre temos startups de marketing, saúde, economia, nanotecnologia e muitas outras. Se vive um momento de efervescência com negócios de milhões”, relata ele dizendo que as startups são modelo de negócio que usam da inovação e tecnologia para criar novos negócios.

“Um exemplo é o Uber, que usa a tecnologia para resolver o problema de transporte das pessoas”, exemplifica. “Geralmente nas startups se usa das redes e páginas para dar escala ao negócio, sem muito investimento, muita estrutura”, pontua.

Iana Sarquis, cantora e dona da startup, Elas Negócios Interativos, criada na pandemia de Covid-19, é um dos casos de sucesso desse modelo de negócio no Acre.

“É além de uma consultoria artística. Vai além do marketing digital. Encontrei milhares de artistas com dificuldade de fazer conteúdo, dúvidas sobre tráfego pago e outros. E passei a atuar nessa consultoria e as empresas começaram a me procurar”, ressalta.

Os membros das 70 startups que existem no Acre fazem parte da Aquiry Valey, que segundo Sérgio, reúne várias comunidades na busca por investidores e capacitação. Todos estarão reunidos na quinta-feira, 3, às 19h no stand do Sebrae.

“Será um grande encontro de planejamento das ações até 2024. E vamos falar da Lei de Inovação, que mudou muita coisa com relação às startups”, convida Iana Sarquis.