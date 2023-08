Nível do Rio Acre volta a baixar na capital; Defesa Civil não descarta seca histórica

O nível do Rio Acre na capital acreana voltou a baixar nesta sexta-feira, 18. Após quatro dias de elevação, a medição realizada às 6 horas de hoje aponta um nível de 2,18 m.

Após chuvas registradas em várias partes do estado na última semana, o nível do rio aumentou, diminuindo os efeitos do período de verão amazônico na região. O baixo nível dificulta, principalmente, a vida de produtores ribeirinhos que não conseguem escoar sua produção quando o transporte fluvial é a única alternativa.

Apesar do aumento do nível nos últimos dias, uma seca de proporções históricas não está descartada pela Defesa Civil, já que setembro é considerado, historicamente, como o mês mais seco do ano. “Infelizmente, a preocupação ainda é real. Estamos fazendo o monitoramento diário de toda a bacia e não temos previsão de chuva significante para os próximos dias”, afirma Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil da capital acreana.

O menor nível do Rio Acre já registrado na capital acreana foi em setembro do ano passado, quando o manancial chegou a 1,25 m.