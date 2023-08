Nível do Rio Acre está apenas 29 cm da menor cota já registrada na história

Infelizmente, as previsões da Defesa Civil de Rio Branco devem se confirmar e o nível do Rio Acre deve atingir a menor cota de toda a história neste mês de setembro de 2023.

Na medição desta quarta-feira, 30, o nível é de 1,54 m, o que significa apenas 29 centímetros a mais da menor cota histórica, registrada no início de outubro do ano passado, quando o nível do manancial chegou a 1,25 m.

“Infelizmente, a média de descida do rio tem sido de 4 a 5 centímetros diários, mesmo que se baixar1 centímetros por dia, como temos todo o mês de setembro pela frente, sendo o que menos chove, a perspectiva é que baixemos dessa cota histórica”, afirma Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil no Acre.

O baixo nível do rio prejudica o transporte da produção agrícola ribeirinha e pode também comprometer o já caótico abastecimento de água em Rio Branco, apesar da instalação de bombas flutuantes.

A Defesa Civil da capital acreana informa ainda que há possibilidades de chuvas para os próximos dias em Rio Branco e alerta para o risco de temporais, comuns nesta época do ano. “Temos essa preocupação, já que nesta época de intenso calor, qualquer chuva pode provocar a ocorrência de temporais. Nossa previsão é de possibilidade de chuvas para quinta e sexta”, diz Falcão.