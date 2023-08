Neymar no Al Hilal: negócio avança, e PSG define preço para vender o craque brasileiro

Neymar tem tudo para deixar o PSG e se tornar jogador do Al Hilal, da Arábia Saudita. A ESPN apurou que as conversas entre o time de Jorge Jesus e o clube francês avançaram nas últimas horas.

O PSG, inclusive, já decidiu por quanto aceita vender o craque brasileiro: 80 milhões de euros, cerca de R$ 430 milhões. Vale lembrar que Neymar foi comprado em 2017 por 222 milhões de euros, valor que o fez se tornar a negociação mais cara da história do futebol.

A ESPN apurou no sábado (12) que o pai de Neymar foi o responsável por ir até Arábia para conversar com os sauditas a respeito da negociação. Neymar iria receber um total de 200 milhões de euros (R$ 1 bilhão) por dois anos de contrato.

A possibilidade de Neymar atuar na Arábia Saudita surgiu no início da semana, mas cresceu bastante nas últimas horas, uma vez que o clube de Jesus apresentou uma proposta financeira atrativa para convencer o camisa 10.

Neymar tinha como desejo inicial se transferir para o Barcelona, mas o técnico Xavi nunca foi fã da ideia do clube repatriar o brasileiro. Foi a partir dessa negativa que os sauditas entraram com força na negociação.

Caso acerte de fato com o Al Hilal, Neymar será companheiro de algumas estrelas que também deixaram a Europa, como o volante Rúben Neves, o meia Sergej Milinkovic-Savic, o zagueiro Kalidou Koulibaly e o atacante Malcom. Outro brasileiro do time é Michael, ex-Flamengo.

