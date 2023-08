Neymar é informado por técnico que está fora dos planos do Paris Saint-Germain, diz site

Neymar já sabe que não está mais nos planos do Paris Saint-Germain para a temporada 2023/2024. De acordo com o portal francês RMC, o clube já informou o brasileiro sobre a decisão. O camisa 10 teria tido uma reunião com o técnico Luis Enrique e com diretor Luis Campos, responsáveis por conversar com o astro.

Outro jogador que também não deve seguir em Paris é Marco Verratti. Os dois não treinaram com o restante do grupo e também não foram convocados para o media day, tradicional dia em que os jogadores realizam fotos e vídeos para conteúdos do clube, realizado nesta quarta-feira (9).

O Al-Hilal, da Arábia Saudita, tem sido ventilado como um dos possíveis destinos de Neymar. O clube árabe teria oferecido um contrato de 80 milhões de euros (R$ 430,4 milhões) por ano. O Barcelona também está na briga pelo jogador. Porém, as condições financeiras do clube dificultam a transferência.

Neymar tem contrato com o PSG até 2027

O contrato de Neymar com o clube francês é válido até junho de 2027. O brasileiro chegou ao PSG na temporada 2017/2018, naquela que se mantém como a transferência mais cara da história do futebol, de 222 milhões de euros (R$ 812 milhões à época).

Pelo PSG, Neymar disputou 173 partidas, com 105 gols e 76 assistências. Apesar do alto desempenho quando estava em campo, a trajetória do brasileiro pelo clube francês ficou marcada também pelas lesões, o que explica o número relativamente baixo de jogos em cinco temporadas.

Com a camisa do Paris Saint-Germain, Neymar conquistou o Campeonato Francês cinco vezes, a Copa da França três vezes, a Copa da Liga Francesa duas vezes e a Supercopa da França quatro vezes. A Liga dos Campeões, principal objetivo do clube, no entanto, não foi conquistada.