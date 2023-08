Na Expoacre, Semapi apresenta Cine Verde para crianças com a animação Vovó Grilo

Trabalhar a consciência ambiental desde a infância. Esse é um dos objetivos do Cine Verde, atividade que as equipes da Educação Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi) e do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) trouxeram este ano para a Expoacre 2023.

E é com a animação Vovó Grilo que o coordenador da educação ambiental da Semapi, João Raphael Gomes, pretende chamar atenção da galerinha, nesta sexta-feira, 4, no Estande Caminhos para a Sustentabilidade, em relação à importância da água para a vida dos seres humanos.

A animação tem 12 minutos de duração e é uma história contada milenarmente pelo povo Ayoreo, da Bolívia. Dizem eles que no princípio havia uma avó que era um grilo chamado Direjná. Ela era a dona da água e, por onde passava com seu canto de amor, a água brotava. Um dia, os netos pediram que ela fosse embora e ela partiu, triste. Mas, na medida em que ela se afastava do povoado a água acabava.

Depois, durante sua viagem, a vovó acaba sendo obrigada a seguir viagem com um grupo que a aprisiona e a obrigam fazer água apenas para os seus caminhões-pipa para que eles vendessem. O povo acaba passando necessidade com a escassez da água. A animação demonstra a luta dos povos originários contra a mercantilização da natureza.

“O Cine verde é uma das ações trazidas este ano pela educação ambiental da Semapi, do Imac, onde a gente apresenta vídeos sobre mudanças climáticas, importância da reciclagem, destinação dos resíduos sólidos. É uma atividade muito de reflexão, a ideia é que crianças, jovens e os pais possam assistir os vídeos e entenderam sobre a mensagem passada. Precisamos ter essa consciência das mudanças climáticas que estão ocorrendo e as soluções que podemos encontrar para evitar que elas ocorram”, disse Gomes.

Rafaela Zanatta levou as filhas para assistirem a animação e falou sobre a importância da temática ser abordada para crianças,

“Trouxe minhas filhas para que elas possam, desde pequenas, terem essa consciência. Achei criativo porque, além de usar a animação, fica fácil de entender e é uma temática importante porque é sobre a água e fala da importância de cuidar, preservar e o que pode acontecer se a gente não fizer a nossa parte. Levem os filhos de vocês e façam a parte de vocês”.