Na ExpoAcre, Ceo do grupo Rovema defende feira de negócios durante o dia

Na segunda rodada do programa Bar do Vaz, Adelio Borafaldi – Ceo do Grupo Rovema, foi o entrevistado nesta quinta-feira, 3, na Expoacre, localizado no Parque de Exposições, Wildy Viana. Na oportunidade, o empresário defendeu a realização de uma feira agropecuária no período noturno, além de oferecer energia solar aos empresários acreanos.

Adelio ainda criticou a realização de grandes shows nacionais. “Tá na hora de mudar o horário da feira. Vamos fazer uma feira de negócios das 8h da manhã às 17h da tarde, de negócios. Durante o dia você ficaria com um tempo há mais. O novo conceito de feira e o grande sucesso é o volume de vendas, em Rondônia movimentou R$ 3 bilhões em uma semana”, declarou.

Com o grande crescimento da economia, o empresário disse que o Estado precisa investir em escolas técnicas para fortalecer a geração de emprego. Além disso, ele citou que o governo não precisa entrar no ramo empresarial. “Quando o governo entra na economia, ele só atrapalha. O governo tem que cuidar do papel dele e o empresário gerar emprego e renda”, disse.

Com 5 grandes ramos de negócios no Acre, Borafaldi citou que a feira agropecuária é um bom lugar para gerar negócios. “É um pulmão de negócios. É momento de fazer negócios. A feira é boa de negócios para todo mundo, isso é muito importante e a economia vai se consolidando”, disse.

O empresário revelou no decorrer da entrevista que o novo modelo de gestão do governo focado no agronegócio é importante e criticou a legislação ambiental. “O Acre sempre foi um grande produtor de genética bovina só que com as restrições ambientais o Acre se tornou um grande produtor de genética. De 2008 pra cá se limita em 20% de área desmatada, se temos uma área de mil hectares, só posso desmatar 200 e o que faço com os 800? Não estou defendendo o desmatando, estamos no limite e não podemos desmatar, mas temos que mostrar que a Floresta vale mais em pé do que deitada”, declarou.

Outra dificuldade para o crescimento do agronegócio, é o problema da regularização fundiária, porém, ele destaca o potencial do estado no investimento em grãos por conta do solo e questões climáticas. “Temos travas, o boi, grãos, o Acre é um estado privilegiado para grãos, temos chuvas regulares, então, temos um ciclo regular. Então, não há área melhor para a agricultura que o Acre”, garantiu.

No entanto, Adelio deixou claro que é necessário os produtores se modernizarem, ou correm risco de ficar para trás nos negócios. “A modernidade não veio para tirar o emprego de ninguém, veio para melhorar a qualidade de vida”, contou.

Adelio também falou sobre um assunto importante aos empresários, que é sobre a nova legislação de energia que deve operar em 2024. “Todo empresário que pagar R$ 10 mil na conta de energia, ele consegue em 2024 que é migrar para a compra de energia no mercado livre, para isso, ele precisa de uma comercializadora. Estamos na feira para conversar com o empresário que gasta mais de R$ 10 em energia. Dentro dessa modelagem, a gente consegue reduzir até em 30% os custos dele”, explicou.

Já para quem gasta até R$ 10 mil, existem as placas solares. “Temos parceria com os bancos para fazer o financiamento da placa solar. Quando você adquire uma placa você paga uma parcela do banco menor do que a da energia e daqui 4 anos você não paga a parcela do banco e não paga energia”, afirmou.

ASSISTA A ENTREVISTA: