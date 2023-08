Multidão lota arena para acompanhar final do rodeio no encerramento da Expoacre

A última noite de Expoacre no Parque de Exposições Wildy Viana neste domingo, 6, atraiu milhares de pessoas, sendo que centenas delas aguardam na arena para acompanhar a final do rodeio 2023.

A competição começou na última quinta-feira, 3, reunindo mais de 30 peões do Acre, destes, 10 disputam o prêmio principal, uma motocicleta Honda 160 cilindradas. Um dos visitantes do evento, Rocha, contou que é amante do esporte. “Rodeio é show de bola, única na cidade e ocorre uma vez no ano”, declarou, defendendo um maior investimento do poder público.

O segundo colocado vai ganhar R$ 6 mil, o terceiro R$ 3 mil, o quarto colocado R$ 3 mil e o quinto R$ 2 mil.