Mulher que denunciou Falcão diz que ele mente ao negar importunação sexual

A mulher de 26 anos que denunciou o ex-jogador Paulo Roberto Falcão por importunação sexual conversou com o g1, neste domingo (6), e revelou ter sentido ‘ódio’ do ex-atleta. Ela afirmou que ele encostou o órgão genital no corpo dela, que existe uma testemunha e que as imagens foram gravadas pelas câmeras de monitoramento da recepção do apart hotel onde trabalha em Santos, no litoral de São Paulo. Ainda segundo a jovem, Falcão se desculpou com o síndico do prédio pelo ocorrido.

Depois da denúncia, Falcão negou o caso e pediu demissão do cargo coordenador de futebol no Santos FC. Ele, inclusive, já deixou o apart hotel em que estava morando desde que assumiu a função no clube, em novembro de 2022. “Fugiu. Já foi embora”, disse ela, que prefere não se identificar e afirmou estar muito abalada com a repercussão do caso.

Assim que viu o posicionamento que o ex-jogador fez nas redes sociais, e foi publicado pela mídia, de que não havia cometido o crime, ela disse ter sentido raiva. “É tanta mentira. Me dá ódio, medo. Se consegue mentir dessa forma, o que pode fazer comigo?”, questionou.



A recepcionista reforçou que Falcão entrou em uma área restrita para funcionários com algumas roupas em mãos para mandar lavar.



Antes de entregá-las, porém, se aproximou dela falando sobre a câmera de monitoramento, momento em que ela disse ter sido importunada sexualmente na última sexta-feira (4). Na quarta-feira (2), segundo ela, a ação foi a mesma, inclusive o discurso escolhido.



Dessa vez, porém, a mulher contou ter se afastado e demonstrado ódio diante da situação, o que de acordo com a funcionária, assustou Falcão, que deixou as roupas e foi para o quarto.



A recepcionista disse à reportagem que ligou para o marido, que se deslocou para o apart hotel e conversou com o gerente do hotel. O síndico do prédio também foi acionado e, segundo ela, ligou para Falcão.

“O síndico ligou para ele e me pediu desculpa”, disse ela, reforçado que o posicionamento do ex-atleta na rede social é mentiroso.

O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santos. Por meio de nota, Falcão anunciou a própria demissão do Santos FC e negou ter cometido importunação sexual.

O que diz Falcão

Por meio das redes sociais, Falcão afirmou: “Em respeito à torcida do Santos Futebol Clube, pelos recentes protestos diante do desempenho do time em campo, decidi deixar o cargo de coordenador esportivo”, disse.

Falcão ressaltou que o primeiro sentimento dele, ao tomar a decisão, é de defender a imagem da instituição. “Sobre a acusação feita nesta sexta-feira, que recebi com surpresa pela mídia, afirmo que não aconteceu”.

Trajetória no esporte

Paulo Roberto Falcão, de 69 anos, nasceu em Abelardo, Santa Catarina. Antes de ser dirigente de futebol foi jogador, treinador e comentarista esportivo.

Volante em campo, estreou nos gramados com a camisa do Internacional, em 1973, onde permaneceu até se transferir para a Roma, da Itália, em 1980. Pendurou as chuteiras em 1986 com a camisa do São Paulo.

Com a camisa da seleção brasileira principal fez 34 jogos e sete gols. Esteve nas listas de convocação por dez anos, entre 1976 e 1986.

Logo após ter encerrado a carreira, em 1990, assumiu o comando técnico da seleção por um anos. Depois foi técnico do América (México), Internacional, Bahia, Sport, além do Japão.

Em 2022, após anos como comentarista esportivo, Falcão foi convencido pelo presidente do Santos FC, Andres Rueda, a assumir o cargo coordenador esportivo.