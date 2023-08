Na tarde desta terça-feira, 29, Larisse Silva Andrade, de 22 anos, foi presa em flagrante em uma lotérica no Centro de Cruzeiro do Sul, tentando pagar contas com R$ 850 em notas falsas de R$ 100 e R$ 50.

Ela, que é moradora do bairro da Baixa, relatou que recebeu o dinheiro de uma amiga que estava lhe devendo e que foi pagar as contas acreditando que as cédulas fossem verdadeiras.

A mulher foi levada para a Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, que investigará o caso.