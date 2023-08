MPAC recorre contra liberdade provisória de policial penal que atirou em casal na Expoacre

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), representado pelo promotor de Justiça substituto Lucas Bruno Iwakami, entrará com recurso contra a decisão da Justiça que concedeu liberdade provisória ao policial penal Raimundo Nonato Veloso da Silva Neto, acusado de balear duas pessoas no último domingo, 6, no Parque de Exposições Wildy Viana.

Conforme as investigações, os disparos ocorreram por volta das 3h30 da madrugada, durante o encerramento da Expoacre. Uma mulher foi atingida na perna direita, na região próxima à cintura, enquanto um homem sofreu dois ferimentos no lado direito do tórax. Ambas as vítimas receberam atendimento médico; entretanto, o homem não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito dois dias após o ocorrido.

Após ouvirem os tiros, policiais militares que estavam no Parque de Exposições dirigiram-se ao local e encontraram as duas vítimas feridas. O policial penal teve a arma apreendida e foi preso em flagrante.

Durante audiência de custódia realizada nesta terça-feira, 7, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Contudo, a decisão proferida pelo Poder Judiciário resultou na concessão de liberdade provisória ao acusado.

Diante da consistência das evidências apresentadas quanto à autoria do crime e considerando a manutenção da ordem pública, o MPAC irá recorrer contra a decisão judicial. O prazo para a apresentação do recurso é de até cinco dias.

Hudson Castelo – Agência de Notícias do MPA