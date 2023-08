Motociclista fratura os 2 braços ao desviar de buraco no interior

Um acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (24), no município de Acrelândia, interior do Acre

Segundo informações o condutor da motocicleta identificado por Jonathan Texeira de Freitas de 20 anos, trafegava na sua motocicleta Honda/ Cg de cor vermelha no Ramal do Café quando estava indo trabalhar em uma fazenda no km 02, quando foi desviar um buraco perdeu o controle da motocicleta e com impacto o condutor veio ao solo.

A viatura do suporte básico do SAMU foi acionado, para socorrer a vítima e encaminhou até o hospital de Acrelândia , devido a gravidade, Jonathan Texeira foi transferido para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio de Branco.

Jonathan Texeira foi entregue ao setor de traumatologia para maiores avaliações com fraturas nos dois braços e escoriações pelo corpo, estável.