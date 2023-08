Motociclista é abordado por criminosos e ferido com sete tiros na Cidade do Povo

Por Davi Sahid

Leandro Martins de Oliveira, de 41 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio, após ser ferido a tiros em via pública na noite desta segunda-feira, 7, na rua Franco Silva nas proximidades do comercial JC no Conjunto Habitacional Cidade do Povo em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Leandro estava trafegando na sua motocicleta modelo Honda CG 125 Fan, de cor vermelha, placa QLV-7943, na rua Franco Silva, quando foi abordado por criminosos, um deles supostamente identificado como Marcelino, em posse de uma arma se fogo efetuou vários tiros na direção de Leandro que foi ferido com sete projéteis na região do peito, ombro, perna e mão. Após ação os criminosos fugiram do local.

Moradores escutaram os disparos da arma de fogo e quando saíram de suas casas encontraram Leandro ferido caído em via publica. A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos de encaminharam Leandro ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local do crime e isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística.

A Polícia não soube informar a motivação do crime.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil, da Equipe de Pronto Emprego (EPE) depois ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).