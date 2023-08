Morre Mark Margolis, ator de “Breaking Bad” e “Better Call Saul”, aos 83 anos nos EUA

Mark Margolis, um ator veterano conhecido por sua atuação como Hector Salamanca em “Breaking Bad” e “Better Call Saul”, morreu, disse seu filho, ator e CEO da Knitting Factory Entertainment, Morgan Margolis, à CNN em um comunicado.

O ator morreu na quinta-feira (3) no Hospital Mount Sinai, na cidade de Nova York, após uma curta doença, de acordo com seu filho. Ele tinha 83 anos.

Margolis havia recebido uma indicação ao Emmy por interpretar Hector “Tio” Salamanca. Tio, um personagem querido pelos fãs, era um ex-executor do cartel que se comunicava usando um sino de latão preso a sua cadeira de rodas. Mais tarde, ele interpretou Tio como um homem mais jovem, antes de estar em uma cadeira de rodas.

“Era uma criatura maravilhosa! O fato de ele não ter palavras não foi um problema para mim ”, disse Margolis à Time em 2013 sobre o papel. “Fiquei encantado por não ter que aprender nenhuma fala. Quero dizer, eu tinha que saber o que estava acontecendo, eu tinha minhas deixas, mas o fato de não ter que dominar as falas era ótimo. Eu tenho que voar para o Novo México e não me preocupar em memorizar nada.”

Margolis também apareceu em “Scarface”, “Ace Ventura: Pet Detective” e “Oz”. Ele trabalhou frequentemente com o diretor Darren Aronofsky e apareceu em seis de seus filmes.

Ele estudou com a lendária professora de atuação Stella Adler no The Actors Studio em Nova York.

Embora tivesse mais de 100 créditos no cinema e na televisão, Margolis achou o poder de permanência do desempenho como Tio surpreendente.

“Não consigo descer uma rua 15 metros sem tirar uma foto ou dar um autógrafo! Eu deveria participar de apenas um episódio ”, disse ele na mesma entrevista de 2013. “Depois da segunda temporada, eu não conhecia ninguém que conhecesse o programa, mas depois da terceira temporada – simplesmente explodiu.”