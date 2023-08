Moradores de invasão no bairro Irineu Serra interditam avenida Ceará e fecham Terminal

A manifestação de moradores da invasão Terra Prometida, que ocupa 30 hectares de uma Área de Proteção Ambiental no Irineu Serra, em Rio Branco, avançou. Na manhã de hoje, 11, a manifestação ocorria em frente ao Palácio Rio Branco, do governo, mas por volta das 10:30 os protestantes desceram em direção ao Terminal Central, interditando a Av. Ceará nos cruzamentos da Rua Amazonas e Tv. Benjamin Constant, fechando o Terminal Central.

Segundo Edson Soares Mendonça, pastor de uma igreja na invasão, é um dos que auxiliam a manifestação e diz que as ruas só serão liberadas depois que um representante do governo chegar ao local e apresentar uma proposta favorável: “nós já temos o conhecimento de que na próxima segunda-feira, 14, está marcado o cumprimento da desocupação, inclusive com autorização de máquinas pesadas derrubando nossas casas. Então eu pergunto para o governador, que em campanha disse que não deixaria isso acontecer, para onde é que vão essas famílias? Nós só vamos parar o movimento quando tivermos respostas”, disse Edson.

Entre os manifestantes, chama a atenção a grande quantidade de crianças, inclusive com uniforme escolar e menores de 5 anos. Cartazes são levantados com palavras de ordem e recusando qualquer oferta de aluguel social por parte das autoridades.