Morador de rua é preso por tentar assassinar vendedor ambulante a facadas na capital acreana

Procurado pela Polícia Civil da capital acreana desde o último mês de junho, Renato Silva de Souza, que vive em condição de rua, foi preso nessa segunda-feira (7) por investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela justiça de Rio Branco.

Ele á acusado de tentar a matar a facadas Daniel do Nascimento, de 28 anos, pelo fato de o mesmo defender sua esposa que estaria sendo molestada pelo acusado.

Segundo os autos do inquérito policial instaurado na DHPP, Renato já esteve preso por crime de importunação sexual. Na noite do dia 6 de junho, ele estava importunando a esposa do vendedor ambulante Daniel, que reagiu e entrou em luta corporal com o mesmo. Policiais militares chegaram a tempo e evitaram o pior.

Mais tarde, Daniel retornava para casa no birro Seis de Agosto, quando foi atacado por Renato, que portava uma faca e o atingiu pelo menos duas vezes, sendo a vítima internada em estado grave. Imagens de câmera de monitoramento ajudaram investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que prenderam o acusado.