Morador de rua é agredido com golpes de ripa na cabeça enquanto dormia e vai parar no PS

Por Davi Sahid

O morador em situação Adonis Ricardo Nunes Rocha, de 28 anos, foi agredido a golpes de ripa na noite deste sábado, 26, enquanto dormia em um quiosque situadon no Parque da Maternidade, no bairro Abraão Alab, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Adonis é dependente químico e estava dormindo em um dos quiosques que fica nas proximidades do “tacacá da base”, quando foi atacado por criminosos que o feriram com vários golpes de ripa na cabeça. Mesmo ferido a vítima ainda conseguiu correr e pedir ajuda em um posto de combustível que fica nas proximidades do local do crime.

A ambulância do SAMU foi acionada, e Adonis recebeu os primeiros atendimentos dos Paramédicos e em seguida foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, com um afundamento de crânio. O morador em situação de rua deu entrada ao hospital em estado de saúde estável, porém seu quando clínico pode se agravar.

Policiais Miliares estiveram no local, fizeram patrulhamento na tentativa de prender os autores do crime, mas eles não foram encontrados.

O caso será investigado pela Polícia Civil.