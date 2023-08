Morador de rua deixa 3 feridos a facadas, entre eles pai e filho, na capital acreana

Um homem foi preso na noite dessa segunda-feira (31) depois de deixar três pessoas feridas a facadas. De acordo com a polícia militar, Romildo José Moreno de Moura, conhecido como “Sabonete”, atacou um homem identificado por Moisés Santos da Silva, de 47 anos, que também é morador de rua. Outros dois, que são pai e filho, também foram furados na Avenida Nações Unidas, em frente ao Pronto-Socorro de Rio de Branco.

Segundo informações, “Sabonete” teria discutido com Airton Cesar, de 30 anos, e o pai, identificado como César Amorim, de 51 anos. para defender o filho que também foi furado.

As vítimas foram conduzidas ao Pronto-Socorro. Airton Cesar (filho) deu entrada com uma facada no pescoço e Cesar Amorim (pai) deu entrada com uma furada na clavícula. Os dois se encontram estáveis.

A Polícia Militar do 1° Batalhão já prendeu o acusado que ainda estava armado com a faca. Antes de ser detido, correu ameaçando várias pessoas. As vítimas feridas seguem em atendimento no hospital. O acusado foi encaminhado à Delegacia Central de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as medidas cabíveis.