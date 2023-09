Ministério Público de SP pede adiamento de clássico entre Corinthians e Palmeiras

O Ministério Público de São Paulo recomendou o adiamento do jogo entre Corinthians e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, marcado para o próximo domingo (3), na Neo Química Arena, em Itaquera, Zona Leste.

Segundo um ofício publicado pela Promotoria, a existência de outros eventos no mesmo dia na capital paulista pode causar confrontos entre as torcidas rivais.

O Derby Paulista acontece às 16h, em Itaquera, e o jogo entre São Paulo e Coritiba, também pelo Brasileirão, será disputado às 20h30, no Morumbi, Zona Sul.

Festival de música e campeonato de várzea

No mesmo dia, estará em andamento a primeira edição do festival The Town, no Autódromo de Interlagos, e a final da Copa Pioneer, campeonato amador de várzea, no Allianz Parque, até as 16h.

O pedido do Ministério Público se baseia em um documento da Polícia Militar que alerta para os riscos da simultaneidade dos jogos.

Segundo a PM, o fluxo de pessoas acima da média na cidade e o histórico de confrontos entre as torcidas paulistas facilitariam a prática de atos violentos e depredação, além de comprometer a segurança dos usuários do transporte público.

“Grande possibilidade de briga”

A corporação adverte que há grande possibilidade de briga entre torcedores de organizadas nas proximidades e até mesmo dentro de trens e metrôs, uma vez que as estações que levam aos dois estádios têm interligação.

A solução, segundo os órgãos de segurança, seria o adiamento do jogo entre Corinthians e Palmeiras, que foi dado como “recomendação” ao fim do ofício.

A CNN entrou em contato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas ninguém foi localizado para comentar sobre a possibilidade de adiamento do jogo. Procurados, os organizadores da Copa Pioneer também não se manifestaram.