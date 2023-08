Menor é apreendido acusado de atrair vítima para execução no bairro Santa Inês em Rio Branco

A investigação da morte do estudante Júnior Henrique Miranda, de 15 anos, foi concluída pelos Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que apreenderam mais um menor envolvido no crime.

Segundo a polícia, o menor estava trabalhando no desmonte da estrutura do Parque de Exposição Wildy Viana, em Rio Branco, na tarde de sexta-feira, 11, quando foi apreendido.

Os Investigadores alegam que ele é responsável por ter atraído a vítima para um beco, na região do Santa Inês, onde Henrique foi executado.

Wanderson Jonas Nascimento Braga, de 18 anos, segundo a polícia, foi quem atirou contra o estudante.

A Polícia Civil também já apreendeu outros dois menores por participação no assassinato. Segundo as investigações, o estudante foi executado por publicar foto fazendo gesto associado a grupo criminoso no dia 12 de julho deste ano.