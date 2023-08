Médico encontrado morto com as mãos e pés amarrados foi asfixiado, diz polícia

O corpo do médico será transladado para Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. A previsão é que o velório e sepultamento ocorram no sábado (5), pela manhã.

Gabriel estava desaparecido desde o dia 26 de julho, quando saiu de um plantão médico. No entanto, a família registrou boletim de ocorrência relatando o desaparecimento do médico na quarta-feira (2), um dia antes dele ser encontrado morto.