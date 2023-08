Médico de MS achado morto com pés e mãos amarrados participava de golpes financeiros

O médico Gabriel Rossi, de 29 anos, achado morto com os pés e mãos amarrados, foi assassinado por cobrar uma dívida de R$ 500 mil de um grupo de estelionatários, em Dourados (MS), de acordo com a Polícia Civil. As informações da investigação policial apontam que Gabriel também fazia parte do grupo que aplicava golpes financeiros.

Nessa segunda-feira (7), quatro pessoas foram presas, no interior de Minas Gerais, como suspeitas da morte do médico. Os presos chegaram em Dourados (MS), na madrugada desta terça-feira (8), escoltados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).