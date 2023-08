Marido e esposa grávida de 8 meses são feridos com tiro acidental e vão parar no PS

O casal Francimar Lucas Silva Nascimento, de 19 anos e Erlandia Lima da Silva, de 18 anos, grávida de 8 meses, foram feridos por um tiro acidental dentro de uma residência situada na Rua Tom Rock, no beco da Bondade no bairro São Sebastião na região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

Segundo informações da da Polícia, Francimar e Erlandia estavam na casa juntamente com um amigo que estava manuseando uma arma de fogo, quando acidentalmente a arma disparou e o projétil atingiu Francimar superficialmente no peito com entrada e saída. O mesmo projétil atingiu também o braço de sua esposa Erlandia que foi transfixado e alojou-se na axilas.

A ambulância do SAMU foi acionada, o casal recebeu os primeiros atendimentos e foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco, ambos em estado de saúde estável.

Policiais Militares foram no local averiguaram a situação e não encontraram o homem que estava manuseando a arma de fogo.

O caso será investigado pela Polícia Civil.