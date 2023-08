Mari Fernandez monta mesa de bar no palco e dá whisky na boca de acreanos na Expoacre 2023

O show da cantora Mari Fernandez levou uma multidão à arena de shows do Parque de Exposições na noite dessa quarta-feira (2), durante mais uma edição da ExpoAcre em Rio Branco.

A artista, que ficou conhecida por embalar e difundir grandes sucessos do ritmo “piseiro” ao lado de outros cantores, atendeu os fãs e a imprensa antes de subir ao palco, por volta das 22h30.

Mari montou uma mesa de bar na frente do público e levou cinco acreanos que a assistiam da arena para sentarem pertinho dela. E não parou por aí. A dona dos hits “Não, não vou”, “Comunicação falhou” e “Gosto Assim”, deu whisky na boca dos convidados que subiram ao palco, bebeu e dançou junto.

O dia do show de Mari Fernandez teria ainda a participação do também cantor Zé Vaqueiro, que cancelou toda a agenda do mês de agosto após seu filho nascer com doença congênita. Para não cancelar o evento, o governo do Acre permitiu a entrada de pessoas na área pista com a doação de um quilo de alimento.

VEJA O VÍDEO: