Maitê Proença fala sobre sexo após fim do namoro com Adriana Calcanhotto

Maitê Proença fez confissões inéditas sobre a vida pessoal. A atriz, de 65 anos, está solteira desde o fim do namoro com a cantora Adriana Calcanhoto, em agosto do ano passado, e fez mistério sobre como anda o coração atualmente.

“Sou viciada em paixão, ela motiva e encanta”, desconversou a artista, em entrevista à revista Quem. Ela, que chamou atenção na época em que tornou público o relacionamento discreto com outra mulher, desconsiderou rótulos sobre se identificar como uma mulher bissexual.

“Me considero livre! Não colocarei uma tarja na cabeça, o mundo que o faça se precisar disso. Sou livre, bem livre”, disse Maitê Proença, que acrescentou: “Eu me relaciono com pessoas, todas muito diferentes entre si. Entre homens e mulheres, há diferenças significativas nos corpos”, declarou.

Sincera, Maitê Proença foi sincera ao se negar a comentar sobre a vida sexual, e disparou: “O que faço entre quatro paredes fica entre quatro paredes”, pontuou, sem mais delongas.

