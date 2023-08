Maitê Proença coloca à venda apartamento de R$ 5 milhões ao lado do Copa Palace; veja

Nesta quarta-feira (9), a atriz Maitê Proença, de 65 anos, anunciou aos seus seguidores a venda de seu apartamento em seu próprio Instagram.

Localizado no Edifício Chopin, de frente para o mar de Copacabana e ao lado do icônico Copacabana Palace, o imóvel de 300 metros quadrados está à venda por R$ 4,9 milhões. No mesmo prédio também moram o cantor e compositor Gilberto Gil e a socialite Narcisa Tamborindeguy. Das janelas de boa parte do prédio se vê a piscina do lendário hotel carioca.

“Estou vendendo um apartamento em que morei durante muitos anos. O que ele tem de maravilhoso e diferente em relação a outros no mesmo prédio é a luz. Ele é absolutamente claro, todo iluminado, dos cômodos à área de serviço, é um apartamento alegre e que produz alegria”, disse a atriz.

A atriz não revelou o motivo da venda do imóvel.

O anúncio na rede social chamou atenção dos fãs que apoiaram a ideia dos “classificados do Instagram”

“Que atitude maravilhosa. Adorei essa iniciativa sua de abrir os ‘classificados no Instagram’”, escreveu uma usuária. “Que anúncio fofo, deu vontade de comprar. Lindo apartamento”, comentou outra.

Há décadas no imóvel, o lar abrigou Maitê, sua filha Maria Marinho e seu ex-marido Paulo Marinho.

Segundo a imobiliária responsável pela venda, o condomínio mensal está fixado em R$ 2,8 mil e o IPTU mensal totaliza R$ 1,3 mil.