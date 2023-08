Mais um show cancelado: MC Kevin O Chris não participará da Expoacre 2023

Em comunicado publicado nesta terça-feira, 01 de agosto, pela produtora “Baile da Expo”, responsável pela sétima noite de apresentação da Expoacre 2023, foi informado o cancelamento do show de MC Kevin O Chris.

A atração, com especial funk, não deve acontecer porque o artista precisará passar por procedimento cirúrgico nas cordas vocais, que o afastará dos palcos pelos próximos 30 dias.

“Fomos informados e surpreendidos com essa notícia de última hora. Mesmo após buscar alternativas, devido à dificuldade de logística em nossa região, não conseguimos um cantor ao nível para substituí-lo”, destaca.

O informativo não define se haverá o ressarcimento para quem comprou os ingressos da festa, apenas aponta que o evento será adiado. “Decidimos pelo adiamento. Estamos aguardando uma posição do escritório do artista sobre a nova data. Assim que for definida, iremos divulgar”.

Na edição deste ano, outras duas apresentações, sendo umas das mais aguardadas pelo público, também foram canceladas, primeiramente a do Zé Vaqueiro e recentemente de Mari Fernandes.

Veja a nota: