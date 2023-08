Mais de 14 cooperativas estão movimentando negócios na Expoacre, diz presidente da OCB

Valdemiro Rocha, presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre (OCB), concedeu entrevista ao ac24horas e Ecos da Notícia nesta sexta-feira, 4, na Expoacre no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco e falou do sucesso das cooperativas.

Segundo ele, o papel esse ano foi motivar as mais de 14 cooperativas a estarem presentes na feira agropecuária. “O SICOOB já movimenta mais de R$ 20 milhões em negócios. Temos a Unimed e a Cooperacre na castanha e uma família que produz móveis”, explicou dizendo que todas as cooperativas estão gerando negócios.

Rocha revelou que as cooperativas são movimentações econômicas. “Ninguém pode alcançar resultados econômicos sozinho. Se unindo com pessoas. Na média, as cooperativas precisam de pessoas para constituir”, ressaltou.

O presidente detalhou a diferença entre empresas e cooperativas. “Às empresas sempre é em duas famílias e funcionários. Na cooperativa cada associado e um dono e participam do lucro proporcional ao esforço”.

Além disso, Rocha exemplificou que no ano passado uma cooperativa faturou mais de R$ 200 milhões e foram divididos entre 100 mil associados. “Não aconteceria em uma instituição normal”, garantiu.