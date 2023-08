Luta no Coliseu? Musk confirma confronto com Mark Zuckerberg em Roma, na Itália

Elon Musk utilizou sua conta no X, antigo Twitter, para dar mais detalhes sobre a luta contra Mark Zuckerberg após Dana White, presidente do UFC, revelar em um podcast que estaria em negociações para que o embate acontecesse no Coliseu, em Roma, na Itália. Ainda não tem data para o embate.

Musk afirmou que a luta será no país europeu, mas negou que a organização seja feita pelo UFC.

“Essa luta será organizada pela minha fundação e a do Zuck [não pelo UFC]. O ao vivo será nesta plataforma [X] e na Meta. Tudo na gravação será como a Roma antiga, então nada de moderno. Eu falei com a primeira-ministra da Itália e com o Ministério da Cultura. Eles concordaram com uma localização épica”, declarou ele.

O bilionário ainda brincou com o termo “gladiador” e disse que todo o evento respeitará o passado e o presente da Itália.

