Lula marca cirurgia no quadril para fim de setembro em Brasília, dizem fontes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá no dia 29 de setembro uma cirurgia no quadril para tratar uma artrose.

A CNN confirmou com fontes ligadas à equipe médica do presidente que o procedimento vai ocorrer em Brasília para proporcionar maior conforto a Lula e evitar locomoções desnecessárias no pós-operatório. Oficialmente, porém, o Palácio do Planalto diz que a cirurgia ainda não tem data definida.

Considerada como uma cirurgia de baixo risco, a colocação de prótese deve aliviar as dores provocadas pela artrose. A cirurgia será realizada na unidade de Brasília do hospital Sírio Libanês e será feita pela equipe de São Paulo que o acompanha há anos.

A data sugerida levou em consideração a agenda de compromissos internacionais do petista. Em setembro, Lula deve participar do encontro do G20 na Índia, da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) nos Estados Unidos e há ainda a previsão de uma vista a Cuba.

Na há uma estimativa de quanto tempo deve durar a recuperação, mas espera-se que ele receba alta hospitalar alguns dias depois do procedimento.

Em julho, o presidente chegou a fazer infiltrações para amenizar as fortes dores na região e falou sobre o incômodo em uma de suas lives.

“Eu ‘tô’ como jogador de bola que não quer dizer para o técnico que está com dor para não ir para o banco. Eu tenho um problema na cabeça do fêmur. Faz tempo que eu tenho isso. Eu quero fazer a cirurgia, porque eu não quero ficar com dor. Ninguém consegue trabalhar com dor o dia inteiro”, disse Lula.

“Eu sinto que estou com mau-humor com os companheiros. Quando eu coloco o pé no chão já dói e eu tenho que falar ‘bom dia’ e às vezes eu não consigo. Às vezes fica visível no meu rosto que eu estou irritado, que eu estou nervoso. Você vai ficando uma pessoa, chata, incômoda. Então, eu ‘tô’ chegando à conclusão de que eu tenho que operar”, acrescentou.