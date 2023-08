Lucas Moura volta ao São Paulo e vestirá camisa do clube até o fim da temporada

Negócio fechado! Lucas Moura está de volta ao São Paulo com contrato até o fim da temporada de 2023. O acordo foi finalizado no início da tarde desta terça-feira (1º), após acerto dos últimos detalhes financeiros entre as duas partes.

O atleta pretende ir ao CT da Barra Funda já nesta quarta (2) para se apresentar à comissão técnica e aos novos colegas, e o clube corre para tê-lo no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, no próximo dia 16.

Lucas retorna ao clube depois de 11 anos, quando deixou o Tricolor logo depois da conquista da Copa Sul-Americana, contra o Tigre, da Argentina, no Morumbi.

Revelado pelo clube, disputou 128 jogos com a camisa tricolor e marcou 33 gols, o último deles justamente na decisão do torneio continental em 2012. Além da Sul-Americana, ele foi também campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O atleta deixou o futebol brasileiro para se transferir ao Paris Saint-Germain, da França. Foram cinco anos no clube francês, onde conquistou cinco títulos da Ligue 1.

A última equipe do meia-atacante foi o Tottenham, da Inglaterra, pela qual atuou nas últimas seis temporadas. Com os londrinos, o jogador foi vice-campeão da Champions League na temporada 2018/2019.