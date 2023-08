Lucas Moura marca e São Paulo empata com Flamengo em 1 x 1

O São Paulo quase conseguiu aproveitar o momento de instabilidade do Flamengo na temporada para conquistar uma importante vitória neste domingo (13), mas sofreu o empate já nos acréscimos do segundo tempo. No Maracanã, o duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou 1 a 1.

Titular e capitão do Tricolor, que atuou com vários reservas de olho no confronto de quarta (16) contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, Lucas Moura fez o seu primeiro desde o retorno ao clube.

Ainda no primeiro tempo, Lucas recebeu pelo meio e, com bela jogada individual, carregou a bola pelo meio da defesa flamenguista e finalizou da entrada da área para marcar.

O último gol do jogador com a camisa tricolor havia sido o primeiro do São Paulo no triunfo por 2 a 0 sobre o Tigre, da Argentina, na final da Copa Sul-Americana de 2012, jogo que marcou a despedida do atleta rumo ao Paris Saint-Germain.

Além de ter voltado a balançar a rede, Lucas comemorou seu 31º aniversário neste domingo.

No segundo tempo, Dorival Júnior rodou o time e promoveu a estreia de James Rodríguez, que não disputava uma partida desde abril. O colombiano entrou em campo aos 20 minutos da etapa final.

Já nos acréscimos, Michel Araújo derrubou Luiz Araújo na área e o árbitro marcou pênalti. O atacante Pedro, que entrou no segundo tempo, cobrou e deixou tudo igual.

Com o empate, o Flamengo perdeu a vice-liderança para o Grêmio. Com 32 pontos, o time de Jorge Sampaoli, agora no terceiro lugar, ainda pode ser ultrapassado por Palmeiras e Red Bull Bragantino, que têm 31 e jogam pela 19ª rodada nesta segunda-feira (14) — o alviverde recebe o Cruzeiro, e o clube de Bragança recebe o Vasco.

Sampaoli, aliás, foi bastante vaiado pela torcida rubro-negra no Maracanã. Nas arquibancadas, torcedores exibiram também algumas faixas de protesto contra a equipe, eliminada no meio de semana da Copa Libertadores após a derrota por 3 a 1 para o Olimpia, em Assunção, pelas oitavas de final.

O São Paulo, nono colocado do Brasileirão, foi a 27 pontos e perdeu a oportunidade de encostar no grupo que garante classificação para o torneio continental do ano que vem.

Flamengo 1 x 1 São Paulo

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan (Luiz Araújo), Thiago Maia (Gerson), Victor Hugo e Arrascaeta (Everton Ribeiro); Bruno Henrique e Gabigol (Pedro). Técnico: Jorge Sampaoli

São Paulo: Jandrei; Nathan, Diego Costa, Alan Franco e Welington; Gabi Neves (Negrucci), Alisson (Nestor) e Michel Araújo; Lucas Moura (Wellington Rato), Pato (James Rodríguez) e Juan. Técnico: Dorival Júnior

Gols: Lucas (37’/1ºT), do São Paulo; Pedro (50’/2ºT), do Flamengo.

Cartões amarelos: Wesley e Gerson (FLA); Juan, Alan Franco e Wellington Rato (SPO)

Renda e público: 58.902 pagantes / 62.018 presentes / R$ 5.001.035,00

Motivo: 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 13 de agosto de 2023, domingo, às 18h30

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro

Árbitro: Rafael Klein-RS

Assistentes: Guilherme Dias Camilo-MG e Michel Stanislau-RS

VAR: Rafael Traci-SC